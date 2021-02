Stiri pe aceeasi tema

- IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si Muscelului, este primul inalt ierarh ortodox care ia masuri concrete in legatura cu schimbarea tehnicii botezului, dupa ce un bebelus a murit la Suceava, la inceputul lunii februarie, la scurt timp dupa ceremonia de crestinare, scrie Adevarul. Bucureștiul…

- Gigi Becali a declarat, in urma cu cateva saptamani, ca le-a dat celor din AUR un sediu, in București. George Simion, actualul co-președinte al AUR și fost ultras in galeria Stelei, l-a contrazis pe patronul FCSB și a spus ca nu AUR a primit un sediu, ci o organizație pe care liderii Alianței o coordonau.…

- Primarul orașului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a schimbat yala casei de oaspeți a orașului, unde, glumește ea, gura targului spune ca cei mai „fideli” oaspeți erau de-ai locului. Ei vor trebui, de acum, sa gaseasca „un alt cuibușor unde sa citeasca” in liniște. Citește și: Joe Biden trage…

- Noul primar al orașului se lauda pe Facebook ca a schimbat yala la casa de oaspeți a Primariei, una care care ar fi fost folosita de fostul edil, de fostul șofer al acestuia și de un alt fost consilier PSD. “Cheia” iubirii de… “carte”. Va prezint, in premiera, casa de oaspeți a Primariei. E tare, nu?…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat vineri ca a lansat o procedura de evaluare in timp real a vaccinului candidat dezvoltat de compania germana CureVac impotriva COVID-19, pentru a accelera potentiala aprobare a unui nou vaccin in Europa, regiune confruntata cu un nou val de infectari,…

- Noul coronavirus a fost „modificat in laborator” și „folosit ca arma biologica” - este ceea ce le-a spus un medic de familie din Campina unor elevi de clasa a XII-a, la Școala Altfel, relateaza publicația locala Ziarulincomod.ro. „Acest virus Sars-Cov-2 este fratele mai mic al lui Sars-Cov1. E un virus…

- Criza COVID-19 a accelerat tendința digitalizarii din ultimii ani, aducand in prim plan o serie de oportunitați, dar și de riscuri. Conform ESMA (Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe), companiile din domeniul financiar folosesc analizele de date și machine learning pentru o serie de…

- Fostul primar, șoferul lui și un consilier, dați afara din casa de primarița Lasconi. La Campulung, suprize peste surprize! Noua primarița, Elena Lasconi, a venit azi cu o noua dezvaluire din culisele vechii administrații. Astfel potrivit unei postari a acesteia pe contul de Facebook, orașul deține……