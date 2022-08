Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Cerasu, Alin Staicu, sustine ca patru ursi au fost adusi ilegal in zona de catre persoane necunoscute, autoritatile fiind sesizate pentru lamurirea situatiei si pentru relocarea animalelor in alte zone. "Patru ursi au fost adusi ilegal de catre persoane necunoscute in zona Valea Borului…

- Trei persoane au suferit arsuri dupa ce o mașina a luat foc, sambata, intr-un sat din județul Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator ''foarte slab'' al Bucurestiului, mentionand ca "nu ii este frica de nimic" daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au audiat 15 persoane intr-un dosar de trafic de droguri, un barbat fiind arestat preventiv, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis luni de DIICOT, din cercetari a reiesit ca inculpatul a vandut, incepand cu luna mai a acestui an, diferite…

- Patruzeci de persoane au fost duse la audieri, dupa percheziții in București, Prahova și Calarași, intr-un caz de evaziune fiscala și delapidare comise pe o perioada de 4 ani. Prejudiciul este de aproape 1 milion de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident produs, sambata dimineata, pe DN 1, la Busteni, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat si o femeie din judetul Dolj sunt cercetati penal pentru infractiunea de incendiere de deseuri, dupa ce au fost prinsi arzand resturi in curtile unor locuinte, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Asasinarea unui cantareț in statul Punjab din nordul Indiei, la o zi dupa ce i-a fost oprita acoperirea de securitate, a starnit indignare, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …