Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Pitesti. ... Dispune…

- Primarul Ion Georgescu este arestat pentru 30 de zile. Ion Georgescu a fost prins in timp ce restituia 10.000 de euro deoarece nu ar fi rezolvat angajarea și reținut pentru 24 de ore. Ce a hotarat instanța: „In baza art. 226 alin. (1) C.pr.pen., admite propunerea de arestare preventiva formulata de…

- Magistrații Tribunalului Argeș au decis, joi, 5 octombrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu, dupa ce acesta a fost prins in flagrant de procurorii DNA, miercuri seara, chiar in sediul Primariei, in timp ce restituia 10.000 de euro, relateaza Ziar Top…

- Primarul general al Capitalei a revenit vineri cu clarificari pe ce a dispus joi Curtea de Apel, susținand ca nu a fost foarte clar in relatarile media. „1. ANI a reținut ca sunt incompatibil și in conflict de interese. Curtea de Apel a anulat aceasta parte de raport. 2. ANI a apreciat ca s-a comis…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui craiovean de 29 de ani, suspectat de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost prins in flagrant, pe 17 august, de ofiterii BCCO din Craiova. Incarca sa vanda 600 de grame de canabis cu 16.400 de lei. Anchetatorii au stabilit ca…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, duminica, ca l-a suspendat pe politistul arestat preventiv in dosarul azilului groazei de la Bardești. Acesta, alaturi de alte doua ersoane sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. „La data de 30 iulie…

- ”Ceasul bun” este o aplicație pe care persoanele din azile, centre medico-sociale sau spitale de psihiatrie o pot folosi pentru a semnala abuzurile fizice sau emoționale. De asemenea, cu ajutorul acestei aplicații aceste persoane pot solicita transferul intr-un alt centru. Potrivit europafm.ro, cei…