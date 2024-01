Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, precum și fostul edil al localitații au fost plasați sub control judiciar in cadrul dosarului deschis de anchetatori, in urma incendiului tragic de la Ferma Dacilor.

- Procurorii au emis, miercuri seara, ordonante de plasare sub control judiciar pe numele primarului comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, si pe numele fostului primar Constantin Lungu, inculpati in dosarul in care sunt investigate cauzele incendiului de la Ferma Dacilor in care opt oameni au murit,…

- Primarul comunei prahovene Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, si fostul primar au fost pusi sub control judiciar in dosarul deschis de anchetatori in urma incendiului de la Ferma Dacilor, au spus, pentru AGERPRES, surse judiciare.

- Primarul din Gura Vadului, Marius Sora, fostul edil al localitatii Constantin Lungu si angajata din primarie care se ocupa cu probleme de urbanism au fost ridicati, miercuri, pe baza de mandat si au fost dusi la audieri in ancheta in care procurorii cerceteaza cauzele si imprejurarile in care a avut…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, „la data de 31 decembrie 2023, in dosarul privind incendiul care a avut loc la data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, judetul Prahova, s-a dispus extinderea urmaririi…

- Autoritațile care cerceteaza teribilul incendiu de la Ferma Dacilor, din județul Prahova, nu au reușit, nici pana vineri, 29 decembrie, sa gaseasca cel de-al optulea cadavru. Deocamdata, au fost gasite doar cateva fragmente de os care au fost trimise pentru expertiza genetica la Bucuresti.

- Nicușor Dan baga capul in poza dupa incendiul de la Ferma Dacilor: Trebuie sa avem un control sistematic al autoritațilorTraim intr-o țara in care foarte multe instituții nu funcționeaza, a avertizat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți, la B1 TV, in contextul tragediei de la pensiunea…

- Dupa tragedia de la Ferma Dacilor, autoritațile iau masuri! Sunt anunțate verificari ale pensiunilor privind autorizatia de securitate la incendiu. Anunțul a fost facut de prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu.