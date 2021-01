Stiri pe aceeasi tema

- ”De maine, dam startul lucrarilor la noua statie de metrou pe care o construim pe Soseaua Berceni! Este un proiect extrem de important pentru toti bucurestenii, pentru cei care folosesc acest mijloc de transport, dar mai ales pentru comunitatea noastra. Trebuie sa va anunt ca de maine, odata cu demararea…

- Prima luna a noului an vine cu vești importante atat pentru locuitorii din sudul Capitalei, cat și pentru bucureșteni in general. Primaria Sectorului 4 incepe lucrarile la cel mai important proiect realizat vreodata de o administație locala. Incepand de luni, 18 ianuarie a.c., ora 10.00, vor…

- PREMIERA! PRIMARIA SECTORULUI 4, PRIMA PRIMARIE DIN ROMANIA CARE CONSTRUIESTE METROU! Costurile se ridica la peste 50 de milioane de euro si vor fi finantate cu fonduri europene nerambursabile Zona de sud a Bucurestiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei si…

- Zona de sud a Bucureștiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei și generarea a mii de locuri de munca bine platite. Dupa investițiile masive in infrastructura rutiera, derulate in ultimii 4 ani, acum a venit vremea debutului lucrarilor de construire a noii stații…

- Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și operatorul de salubritate a devenit subiect de disputa intre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și Clotilde Armand, edilul sectorului 1. Nicușor Dan susține ca Primaria Sectorului 1 trebuie sa respecte contractul și sa plateasca pentru ridicarea gunoaielor,…

- Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, anunța ca o linie de metrou se va construi in zona Giurgiului-Luica-Progresul. Edilul a primit informația de la Ministerul Lucrarilor Publice și a anunțat ca va sprijini proiectul. Primarul susține ca lucrarea va crește valoarea proprietaților, va atrage…