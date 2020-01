Primarul Robu: Doresc să candidez pentru un nou mandat din partea PNL Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat duminica ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat din partea PNL, subliniind ca a fost trimis in judecata de catre DNA pentru abuz in serviciu si nu o infractiune de coruptie, astfel ca nu ar intra "in coliziune" cu criteriile de integritate ale partidului. "Eu sunt membru PNL si doresc sa raman membru PNL. Sunt primar PNL si doresc sa candidez pentru un nou mandat din partea PNL. Consider ca nu sunt in nicio coliziune cu criteriile de integritate ale PNL, pentru ca nimeni nu m-a acuzat pentru acte de coruptie, pentru acte imorale, avute in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

