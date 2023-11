Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al Directiei Nationale Anticoruptie.Potrivit informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata, rechizitoriul a fost inregistrat la Tribunalul Arges pe…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, care este cercetat pentru trafic de influenta, ramane in continuare in arest, dupa ce Tribunalul Arges a admis, miercuri, solicitarea procurorilor Serviciului Teritorial Pitesti al DNA de prelungire a arestarii preventive. „Admite propunerea de prelungire…

- Tribunalul Arges a admis, miercuri, solicitarea procurorilor Serviciului Teritorial Pitesti al DNA de prelungire a arestarii preventive in cazul primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, cercetat pentru trafic de influenta. "Admite propunerea de prelungire a arestarii preventive (...). Prelungeste…

- Primarul suspendat al orasului Mioveni, Ion Georgescu, ramane in arest preventiv, a decis, joi, Curtea de Apel Pitesti. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Pitesti a decis sa respinga ca nefondata contestatia formulata de Ion Georgescu. Acesta a fost arestat preventiv, saptamana trecuta, de Tribunalul…

- Curtea de Apel Pitesti a respins joi, ca nefondata, contestatia formulata de primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, fata de masura arestarii preventive dispusa intr-un dosar de coruptie. Decizia Curtii de Apel Pitesti este definitiva. Tribunalul Arges admisese, pe 5 octombrie, propunerea procurorilor…

- Contestatia, depusa de avocatii edilului pe 6 octombrie la Tribunalul Arges, a fost inregistrata pe 9 octombrie la Curtea de Apel Pitesti, potrivit informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata. Termenul a fost stabilit pentru data de 12 octombrie, la ora 10:00. Primarul orasului Mioveni,…

- Primarul din Mioveni, acuzat de trafic de influența, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti. (…) Dispune arestarea preventiva…

- Magistrații Tribunalului Argeș au decis, joi, 5 octombrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu, dupa ce acesta a fost prins in flagrant de procurorii DNA, miercuri seara, chiar in sediul Primariei, in timp ce restituia 10.000 de euro, relateaza Ziar Top…