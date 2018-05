Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook o compozitie muzicala proprie, pe versuri de Eusebiu Camilar, fiind filmat in timp ce canta la chitara si cu vocea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Nicolae Robu s-a dat din nou in spectacol pe Facebook. De data aceasta, primarul Timișoarei, cunoscut ca fiind un impatimit al cantatului la chitara, a postat un nou videoclip pe rețeaua de socializare in care interpreteaza o piesa muzicala creație proprie. In descrierea filmarii postate astazi, Nicolae…

- Primarul Nicolae Robu declara, la finele saptamanii trecute, ca orașul are nevoie sa se dezvolte și primește cu brațele deschise pe toți cei care vor sa se mute aici, dar nu mai poate fi acceptat comportamentul celor care nu vor sa-și faca actele „pe Timișoara”. „Segregația” nu e insa bine vazuta, nici…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a anuntat ca la Timisoara va fi construit un stadion de 15.000 de locuri, destinat in principal rugby-ului, modelul fiind inspirat de la Ploiesti.Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, care in aceste zile se afla in Portugalia intr-o vizita…

- Cu marile lucrari de la Jiul și Popa Șapca gata, Timișoara e pregatita pentru inca un episod extind de „modernizare in forța”. Primarul Nicolae Robu a anunțat, pe Facebook, la ce sa ne așteptam. Pana atunci, urmeaza și niște inaugurari.

- Primarul Nicolae Robu explica de ce nu țin plombarile la Timișoara, confirmand, de fapt, parerile șoferilor. Drumarii folosesc materiale care nu țin, dar acestea sunt standardele romanești, spune edilul. „Nu ține, știe orice specialist, reparația cu substanțele, materialele folosite…

- Existau discuții pe marginea acestui subiect intre reprezentanții Primariei Timișoara și cei ai Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra declara ca va construi un stadion nou, in locul celui actual, care va fi demolat. Primarul Timișoarei cerea ca vechiul stadion sa ramana in picioare, iar cel nou…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…