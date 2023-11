Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au dat verdictul in dosarul de corupție al primarului din Baia Mare: 5 ani de pușcarie, cu executare! SOLUȚIA, PE SCURT „Solutia pe scurt: 1. In baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, admite apelul declarat de catre Parchetul de pe langa Inalta…

- Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat azi, 24 noiembrie, in dosarul de corupție in care este implicat primarul de Baia Mare. Primarul de Baia Mare va sta 5 ani dupa gratii, din care se scade perioada arestului preventiv și a arestului la domiciliu, in inchisoare urmand a sta efectiv 4 ani și 4 luni. Iata…

- Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat azi, 24 noiembrie, in dosarul de corupție in care este implicat primarul de Baia Mare. Iata decizia instanței: „Tip solutie: Schimbat in parte Solutia pe scurt: 1. In baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, admite apelul declarat de catre Parchetul…

- Decizia a fost luata in urma unui apel declarat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj impotriva Sentinței penale nr. 41/2022, pronunțata de catre Tribunalul Cluj in dosarul nr. 2537/117/2016.Solutia pe scurt:…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea de catre primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Arpad Andras Antal, a infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Conform unui comunicat al ANI transmis…

- Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, Apelor și Padurilor a intrat in vizorul procurorilor. Agenția Naționala de Integritate a sesizat in cazul acestuia Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta, dupp ce a acceptat promisiunea remiterii a 30.000 de euro de la o persoana, pentru a facilita angajarea unei rude a acesteia ca medic in spitalul din oras, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.”In baza art. 226 alin. (1)…

- O femeie, arestata la domiciliu și trimisa in judecata pentru trafic de droguri, a ajuns miercuri dupa gratii, dupa ce procurorii DIICOT Cluj au aflat ca aceasta a parasit locuința, dar și localitatea, și a vandut substanțe interzise. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…