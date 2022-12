Stiri pe aceeasi tema

- In Italia la Piemonte-La Mandria Park, au avut loc ieri, intrecerile Campionatului European de Cors 2022. In cursa senioarelor, de 8000 metri, Romania a fost reprezentata de campioana naționala de cros, Claudia Prisecaru, de la CSM Focșani 2007, care a terminat pe locul 29, la jumatatea clasamentului.…

- Astazi, prin votul impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen, Austria a demonstrat, fara echivoc, ca s-a decuplat de Europa! Am convingerea ca Partidul Social Democrat va continua sa depuna toate eforturile pentru ca Romania sa fie admisa in Schengen, așa cum am facut-o și cand a fost vorba de…

- Ziua Nationala a Romaniei este un moment inalțator și emoționant pentru fiecare roman, o zi in care conștientizam mai mult decat oricand faptul ca romanii au reușit sa duca la infaptuire cele mai inalte idealuri și sa treaca peste cele mai grele momente ale istoriei fiind uniți. Astazi, in Piața Unirii…

- Unul dintre cei mai prețuiți duhovnici din Romania, parintele Ștefan Argatu de la Slobozia Cioraști – Vrancea, langa Focșani, implinește pe 28 noiembrie 2022 frumoasa varsta de 80 de ani. Imaginile sunt din pelerinajul organizat de parintele in toamna anului 2022 la Ierusalim și Muntele Sinai, iar pentru…

- Primarul Cristi Misaila va modifica proiectul de hotarare privind Regulamentul de administrare a parcarilor din Focșani. Edilul a anunțat, joi, in ședința Consiliului Local, ca retrage acest proiect de hotarare deoarece urmeaza sa fie aduse amendamente in urma dezbaterii publice organizate miercuri…

- Turneul are loc in Romania in perioada 26 octombrie – 1 noiembrie, la Centrul Național de Fotbal Buftea Rareș Fatu, fostul junior al CSM Focșani 2007, acum jucator la Parma, in Italia, imi spunea intr-o discuție din vara, pe stadionul Milcovul, ca așteapta convocarea la Naționala U 17 a Romaniei pentru…

- Eleva profesorilor Doinița Vulcan și Danuț Vulcan de la CSS Focșani a fost medaliata cu bronz la categoria junioarelor nascute in 2007-2008 La Istanbul, a avut loc prima ediție a Campionatelor Balcanice de gimnastica pe categorii de varsta – (10-11 ani, 12-13 ani și 14-15 ani). Au concurat 37 de sportive…