- UPDATE, ora 15:30 – Primarul Mihai Chirica a dispus conducerii SC Compania de Transport Public SA (CTP) luarea unor masuri pentru asigurarea transportului in conformitate cu prevederile Hotararii Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași nr. 20 din 31 iulie 2020. Astfel, incepand…

- Astazi au fost demarate lucrarile de reabilitare a caii de rulare a tramvaielor pe traseul Tatarasi – Dancu din municipiul Iasi. Primarul Mihai Chirica a declarat ca s-a stabilit de comun acord cu constructorul ca lucrarile sa fie incheiate in 18 luni, si nu in 27, cum erau termenii contractului. Valoarea…

- ”Compania Iulius demareaza lucrarile de constructie a Palas Campus, in Iasi, o investitie care depaseste 120 de milioane de euro. Va fi una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania ca suprafata, ajungand la peste 60.ooo mp inchiriabili, si va consolida centrul orasului drept o destinatie…

- Primarul Mihai Chirica si deputatul Costel Alexe au participat astazi (duminica) la inaugurarea cresei numarul 10 din Podu Ros. Aceasta a fost recent renovata. „Se planuieste deschiderea a 5 noi crese: Nicolina, Galata, Copou si doua in centru", a declarat primarul Iasului. Din fotografii se poate observa…

- Guvernul vrea sa introduca tichete electronice pentru masa calda. Proiectul de Ordonanța de Urgența se afla in lucru la Guvern și prevede acordarea de „tichete electronice pentru masa calda”, in valoare nominala de 180 de lei pe luna. Cine sunt beneficiarii Banii ar urma sa fie acordați, din fonduri…

- Doua proiecte importante ale Iasului au o valoare estimata la peste 120 milioane euro. Primarul Mihai Chirica a declarat ieri ca estimarile actuale arata ca amenajarea unui stadion la Iasi si construirea unei noi sali polivalente ar genera costuri de aproape 80 milioane euro si, respectiv, 45 milioane…

- La sfarsitul acestei saptamani, in zona centrala a Iasului se redeschide „Piata de week-end”. Primarul Mihai Chirica a subliniat ca vor fi marcate traseele pentru potentialii cumparatori. Redeschiderea pietei vine in contextul incurajarii producatorilor locali ai evitarea intrarii in incapacitate de…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 11 mai, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei COVID-19 in Municipiul Iași, dar și de reluare treptata a activitaților socio-economice…