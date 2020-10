Primarul Mihai Chirica: „Cuvioasa Parascheva a fost și este aici, așteaptă pe oricine în orice zi” Primarul a transmis un gand pe rețelele de socializare cu ocazia incheierii sarbatorilor care marcau in trecul orașul Iași. Chiar daca pelerinajul a fost unul cu restricții, edilul a spune ca Sfanta Parascheva va fi alaturi de noi toți in orice moment și ca ne va ajuta sa construim o lume mai buna. Motive de reculegere dar și de bucurie, de analiza a zilelor pe care le trecem, dar și de speranța ca vor veni și altele mai bune. Au fost sarbatorile altfel, au adus multe controverse, dispute și rivalitați care din pacate arata, din nou, ca Romania și romanii sunt dezbinați, ca nu exista decat interesul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

