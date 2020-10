Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza din Argeș a constituit-o caștigarea alegerilor la Campulung de catre fosta vedeta ProTv, Elena Lasconi. Ca o fi ea blonda, ca frumoasa, ca are un zambet cald și știe sa vorbeasca cu oamenii, toate or fi fost atu-uri demne de luat in considerare, nu zicem ca nu-i așa! Mai sunt și altele, desigur,…

- Un barbat de 25 de ani, din Boteni, care conducea un autoturism pe DN 73 D, din direcția Mioveni catre Campulung, pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa, din sens opus, de un barbat de 28 de ani, din Cetațeni. In urma accidentului,…

- Alegerile locale din 27 septembrie au fost caștigate de PSD in Argeș, social-democrații ratand doar un oraș (Campulung Muscel) pe care l-a „cucerit” fosta vedeta Pro TV Elena Lasconi (USR). PMP a obținut doar doua mandate de primar (la Corbi, prin fiica fostului edil Virgil Baciu, și la Braduleț). PER…

- A fost stabilit Programul Festivalului cu specific roman “Sigiliul Romei in Arges”, editia a VI-a Campulung, Castrul Roman Jidova, 5 septembrie 2020 Amfitrionii evenimentului vor fi actorii: Maria Magdalena Chihaia și Nae Alexandru 17:00 – Deschiderea oficiala a evenimentului 17:10-17.20 – Prezentarea…

- Politistii musceleni au fost anuntati azi printr-un apel la 112 cu privire la faptul ca a fost descoperit trupul unui barbat cazut de la inaltime. Cadrele medicale ajunse la fata locului nu au putut face altceva decat sa constate decesul. Oamenii legii au inceput imediat cercetarile in acest caz. Din…

- Mai multe persoane care au fost diagnosticate cu coronavirus și s-au vindecat pot sa doneze plasma pentru cei bolnavi, aflați la secțiile de terapie intensiva, pentru ca viitorul donator nu mai trebuie sa dovedeasca faptul ca a fost internat in urma infectarii, se arata intr-un ordin al Ministerului…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier, in municipiul Campulung, Grui, informeaza ISU Argeș. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs intre doua autoturisme și o victima ar fi incarcerata. La fața locului intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. Revenim…