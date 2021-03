Marius Hațegan, secretarul general al PNL Alba, a transmis, luni, ca „Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, este susținut de PNL Alba pentru un nou mandat de președinte al Asociației Comunelor din Romania – Filiala Alba. Performanța administrativa a domnului primar, atat in fruntea comunei Ciugud, cat și a ACoR Alba, colaborarea excelenta de pana acum intre comunele din județ in cadrul asociației și proiectele comune ale acestora, arata ca este nevoie de continuitate, realegerea lui Gheorghe Damian in funcția de președinte fiind un gest de normalitate. Suntem siguri ca UAT-urile din cadrul…