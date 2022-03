Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța pe energie ar putea menține dependența fața de gazul rusesc: Ce spune fostul ministru al Economiei Ordonanța pe energie ar putea menține dependența fața de gazul rusesc: Ce spune fostul ministru al Economiei Ordonanța de Urgența pe energie anunțata de Guvernul Ciuca este criticata dur de catre…

- Cristina Pruna, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, explica cele trei masuri care trebuie sa le adopte pentru a se reduce dependența Romaniei de gazul rusesc, in contextul invaziei din Ucraina și a discuțiilor despre securitatea energetica.…

- Statele Unite merg mai departe si impun noi sanctiuni Rusiei. Cu puțin timp in urma, presedintele Joe Biden a anuntat ca suspenda importurile de petrol si produse petroliere rusesti ca raspuns la agresiunea Rusiei in Ucraina. Pentru ca efectele asupra economiei rusesti sa fie cat mai usturatoare, masura…

- Președintele Romaniei susține, in contextul razboiului din Ucraina, ca dependența de gazul rusesc la nivel european trebuie terminata. Klaus Iohannis considera ca soluția la gazul rusesc e energia alternativa și energia nucleara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a solicitat inca 130 de milioane de lei de la Guvern pentru a acoperi costurile termoficarii in Timisoara. ”Pentru ca in Bucuresti exista un contract preferential cu o companie de stat, timisorenii subventioneaza pretul din Bucuresti, in timp ce ei stau in frig. E…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca si parlamentarilor de Timis, in care face apel la gasirea unor solutii pentru sistemul centralizat de incalzire, avand in vedere "explozia" preturilor la gazele naturale, anunța news.ro.…

- Fostul presedinte al Partidului National Liberal PNL , Ludovic Orban afirma ca Romania poate sa elimine dependenta de gazul rusesc, sa si asigure consumul din productia interna si sa devina exportator net de gaz natural intr un timp relativ scurt, punctand ca exista zacaminte importante, atat offshore,…

- Ludovic Orban susține ca Romania poate sa elimine dependența de gazul rusesc, sa iși asigure consumul din producția interna și chiar sa devina exportator net de gaz natural. „In primele 9 luni ale anului 2021 importurile de gaze naturale ale Romaniei au crescut cu 60% fata de cele din 2020. Aproximativ…