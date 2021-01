Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Allen Coliban s-a intalnit astazi cu Excelența Sa d-na Marjut Akola, Ambasadorul Finlandei in Romania, care s-a oferit sa intermedieze un dialog intre municipiul Brașov și parteneri finlandezi pe tema smart city. Discuția – prima purtata vreodata in Brașov intre un primar și un ambasador prin…

- Intr-o ședința de Consiliu Local de indata, programata in aceasta dimineața, viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, a anunțat ca, la Brașov, se va organiza Targ de Craciun in Piața Sfatului. Totul cu respectarea unor reguli stricte. Daca masurile nu vor fi aplicate conform protocolului stabilit, atunci…

- Primarul Allen Coliban a prezentat astazi, intr-o conferința de presa, proiectul care vizeaza atragerea la Brașov a medicilor specialiști in anestezie și terapie intensiva (ATI) , astfel incat sa poata fi asigurate mai multe paturi pentru pacienții infectați cu virusul COVID-19 aflați in stare critica.…

- Brașovenii vor avea parte și anul acesta de iluminat festiv, dar, ca de obicei, doar pe anumite strazi din centrul orașului și in Piața Sfatului. Alexandra Crivineanu, consilier local din partea PSD, spune ca, in fiecare an a incercat, prin interpelari in plenul ședinței de Consiliu Local, sa atraga…

- Consilierul pe probleme de imagine și comunicare al primarului Allen Coliban, Nicoleta Cirjan – cunoscuta drept „nicoinprimarie” pe Instagram – a postat un atac devastator pe Facebook la adresa colegului sau de cancelarie primariala, maestrul Horia Mihail, consilierul pe probleme de cultura al edilului…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a ținut sa lanseze, ce e drept subtil, cateva atacuri la adresa primarului Allen Coliban, pe tema construirii Spitalului Regional. Pe de o parte, noul primar al municipiului spunea in data de 30 octombrie, la o intalnire cu reprezentanții BERD,…

- Primarul Allen Coliban (USR) se afunda tot mai mult in minciuni. Ieri, la B1TV , a venit cu cateva scuze care sa explice faptul ca a greșit ca a scris ca a terminat Facultatea de Automatica și Calculatoare din București, ca de fapt adevarul este ca nu a absolvit toți anii și ca a fost exmatriculat „administrativ”.…