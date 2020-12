Primarul evazionist din Carei ne sfidează și în ziua alegerilor parlamentare Cat de ,,inghesuit,, poți sa fii ca sa nu iți dai seama ca informațile din spațiul public nu ajung la careieni? Sau e doar grandomanie și sfidare la adresa careienilor. Nici in ziua alegerilor locale primarul evazionist Kovacs nu se poate dezbara de pacatul minciunii și una declara pentru romani și alta pentru maghiari. In timp ce pe blogul Pacaliciului Careiului care e și consilierul sau analfabet funcțional declara ca a votat pentru ( a nu se baga in seama cacofonia folosita de analfabetul funcțional platit din bani publici) ,,ca comunitatea noastra sa aiba o reprezentare puternica in Parlamentul… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR ne indeamna sa fim solidari doar cand are nevoie de voturile romanilor? Cum ramane cu discriminare crasa la adresa romanilor in localitațile unde au conducerea? Cum ramane cu Sala Festiva de la Primaria Carei fara nicio personalitate romaneasca ci doar maghiare? Cum ramane cu refuzul amplasarii…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut miercuri, la Targu Mures, un apel catre maghiarii din Romania sa mearga la vot duminica, 6 decembrie, el afirmand si ca o reprezentare cat mai puternica a UDMR in Parlamentul de la Bucuresti va ajuta si colaborarea dintre…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut miercuri, la Targu Mures, un apel catre maghiarii din Romania sa mearga la vot duminica, 6 decembrie, el afirmand si ca o reprezentare cat mai puternica a UDMR in Parlamentul de la Bucuresti va ajuta si colaborarea dintre…

- Duminica are loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, cei doi candidați ramași in cursa fiind Maia Sandu și Igor Dodon. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Bodgan Rodeanu, de la USR, transmite un mesaj de susținere pentru Maia Sandu. „Moldova are o șansa. Romania…

- Consilierul prinarului evazionist Kovacs a obținut un mandat de primar in comuna de domiciliu. Megyeri Tamas Robert nu este nativ satmarean așa cum nu este nici șeful sau Kovacs dar membrilor UDMR nu li se imputa locul nașterii așa cum se imputa romanilor din Carei care candideaza sau manifesta spirit…

- Ziarul Unirea FOTO| ALEGERI LOCALE 2020, in Alba. Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: „Am votat pentru EDUCAȚIE! Educația este temelia pe care trebuie construita o comunitate puternica” Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud și candidat independent pentru inca un mandat a fost prezent la ora…

- Corneliu Ștefan a votat pentru viitorul județului Dambovița, perntru viitorul copiilor și pentru continuarea proiectelor serioase din toate localitațile dambovițene The post VIDEO. Rezultatul alegerilor locale in Dambovița. Deputatul Corneliu Ștefan a votat pentru viitorul județului Dambovița și pentru…

- Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare s-a prezentat la vot la ora 10.00, la secția de votare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. A fost insoțit de mama sa, doamna dr. Viorica Cherecheș, deputat in Parlamentul Romaniei. La iesirea din sectia de vot, Catalin Chereches a spus: “Am venit…