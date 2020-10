Ganduri de bine, sanatate, zile senine se cuvine sa daruim tuturor seniorilor Sebeșului, pe care avem onoarea sa ii felicitam și sa ii sarbatorim, in mod simbolic, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice. Prima zi a lunii octombrie este dedicata celebrarii persoanelor varstnice, iar la Sebeș, in ultimii ani, sarbatoarea a purtat veșmantul unei “crizanteme pentru varsta a treia”. In acest an 2020, plin de provocari și de incercari pentru omenirea intreaga, sarbatoarea este in sufletele noastre, acolo unde ne hranim cu amintiri frumoase. Amintirile evenimentelor de socializare,…