Primarul din Tomsani se alatura campaniei de sprijin pentru refugiati. Unde pot fi duse ajutoare Primarul comunei prahovene Tomsani, Mihai Pelin, se alatura campaniei umanitare prin care se ofera sprijin refugiatilor ucraineni ajunsi in tara noastra. Astfel, edilul a anuntat ca va ramane la dispozitia tuturor celor care pot contribui la strangerea de bunuri necesare refugiatilor si a facut public un cont bancar in care doritorii pot dona pentru mamele si copiii ajunsi in Prahova. "Un mic gest pentru noi, un mare ajutor pentru ei!Este momentul sa ne aratam omenia, bunatatea și solidaritatea fața de miile de familii care fug din calea gloanțelor. Haideți sa fim alaturi de refugiații ucrainieni… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

