- Prim-ministrul Florin Cițu a declarat ca are in calcul implementarea unei noi legi a salarizarii: ” Oamenii vor avea indicatori de performanța pe care ii vom face impreuna cu companii, de multe ori va trebui sa luam companii din sectorul privat care sa ne ajute sa definim acești indicatori și oamenii…

- Vremea se incalzeste accentuat in urmatoarele zile, insa nu scapam de precipitatii. Meteorologii anunta valori maxime de 18 grade in sud-estul tarii. In weekend, vremea se strica, iar frigul se intoarce. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), miercuri, 3 martie, se face tot mai cald.…

- Medicul Monica Pop a vorbit la Antena 3, despre afirmatia facuta vineri de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, care spunea ca elevii ar trebui sa poarte manuși in timp ce ofera flori si martisoare cadrelor didactice. ''Doamne fereste! Vreau sa va reamintesc ca un studiu spune ca pe suprafete nu exista…

- Administratorul depozitului de gunoi de la Targu Jiu are termen trei luni de zile pentru eliminarea poluarii olfactive. Este ințelegerea la care s-a ajuns impreuna cu autoritațile locale, pentru ca din prima luna a acestei veri poluarea olfactiva sa fie eliminata și concentrata macar in zona depozitului.…

- Expozitia nationala de desene in creion si carbune "Intalnire cu Brancusi", ce cuprinde lucrari apartinand elevilor din mai multe judete din tara, dar si din diaspora, va fi organizata vineri, in Parcul "Coloanei fara Sfarsit", cu ocazia implinirii a 145 de ani de la nasterea sculptorului. …

- Autoritațile din Targu Jiu vor sa finalizeze lucrarile la Calea Eroilor pana la vizita specialiștilor UNESCO. Lucrarile ar fi trebuit sa fie demarate in primavara anului trecut și finalizate in termen de 6 luni. Astfel, in toamna anului 2020 lucrarea de modernizare a canalizarii pe doua tronsoane din…

- Un portret al sculptorului Constantin Brancuși realizat pe un zid in Parcul Central din Targu Jiu a fost vandalizat. Imaginea lui Constantin Brancuși schițata pe zidul care delimiteaza o scena situata in partea de nord a parcului este opera unui artist stradal. Acesta a participat acum doi ani la un…