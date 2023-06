Primarul din Râmeț achitat definitiv pentru fraudă cu subvenții din fonduri europene Primarul PSD al comunei Ramet, Vasile Raica, a scapat de dosarul penal de frauda din fonduri europene. Curtea de Apel l-a achitat definitiv pentru toate acuzațiile aduse de procurorii DNA. Hotararea instanței a fost bazata pe prescrierea unei fapte, dar și alte motive prevazute de Codul de procedura penala: fapta nu exista sau nu este […] The post Primarul din Rameț achitat definitiv pentru frauda cu subvenții din fonduri europene first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius . Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

