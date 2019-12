Primarul din Poiana Mare a pierdut procesul cu ANI

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc cel de al treilea termen in dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, contesta un raport de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI . Cauza este repartizata spre solutionare completului de judecata…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a lansat o licitatie de 15,31 milioane lei (3,21 milioane euro), fara TVA, prin care vrea sa cumpere servicii de asistenta tehnica informatica, potrvit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit NEWS.ro.Licitatia vizeaza achizitia de ”servicii de…

- Cel mai vechi primar liberal in funcție din țara, Florin Farcașiu, primar al comunei Tarnova de la Revoluție neintrerupt pana acum, și-a pierdut funcția. In urma unei sesizari a A.N.I., el a fost gasit incompatibil, raportul Agenției fiind confirmat de instanța prin decizie definitiva a Inaltei Curți…

- INCOMPATIBILITATE…Curtea de Apel Iasi a decis ca inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) au actionat corect atunci cand au declarat-o pe Anisoara Silistra incompatibila cu functia de secretar al comunei Lunca Banului. Aceasta a fost gasita in incompatibilitate dupa ce a candidat (ca independenta)…

- Pop Augustin, funcționar public in aparatul de specialitate al primarului comunei Aghireșu a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI), in perioada cand ocupa funcția de secretar al comunei.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) verifica averea Rovanei Plumb, verificarile fiind declanșate anterior scandalului din Parlamentului European privind funcția de comisar european, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

- In urma cu cateva zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat recursul in dosarul 1781/59/2016, parțile fiind Agenția Naționala de Integritate și primarul comunei Tirnova, Florin Farcașiu. Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au admis recursul cu casare și au dispus rejudecarea…

- Primarul comunei Socond, Ioan Crasnai, a fost demis, luni, prin ordin al prefectului judetului Satu Mare dupa ce a pierdut procesul prin care a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI).