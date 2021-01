Stiri pe aceeasi tema

- O biserica din localitatea Brodina de Sus, județul Suceava, arde din temelii, miercuri seara, la fața locului fiind trimise 10 autospeciale de stingere, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Suceava, biserica din Brodina de Sus arde generalizat. Citește și: Emil Boc a rabufnit! A luat la ținta…

- Dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, Donald Trump are probleme in afaceri. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a anunțat, miercuri, ca va lua masuri pentru a rezilia acordurile pe care municipalitatea le-a incheiat cu Trump Organization, infrormeaza news.ro. Decizia edilului vine ca urmare…

- Primarul democrat al orasului New York, Bill de Blasio, a anuntat miercuri ca va rezilia contractele care ii permiteau organizatiei Trump sa administreze anumite atractii turistice din Central Park si un teren de golf din Bronx, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele (Trump) a incitat…

- New York va pune capat tuturor afacerilor cu Donald Trump sau companiile sale dupa ce președintele american și-a incurajat susținatorii sa ia cu asalt Capitoliul de la Washington, a declarat miercuri primarul orașului, Bill de Blasio. In ultimele zile, mai multe instituții și asociații au anunțat, de…

- In urmatoarea perioada se vor putea vaccina cei din categoria persoanelor care deservesc activitați esențiale. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat care sunt meseriile vizate. Citește și: Emil Boc a rabufnit! A luat la ținta Guvernul, dupa contrele cu Vlad Voiculescu:…

- Primarii din țara se plang ca au fost obligați sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare și sa asigure plata personalului, fara a primi bani insa bani pentru aceasta de la Guvern. Emil Boc și Vlad Voiculescu , ministrul Sanatații, au avut o discuție aprinsa pe aceasta tema. Boc a continuat și…

- Primarii din țara se plang ca au fost obligați sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare și sa asigure plata personalului, fara a primi bani insa bani pentru aceasta de la Guvern. Emil Boc și Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, au avut o discuție aprinsa pe aceasta tema. Boc a continuat…

- Școlile publice din New York se vor redeschide pe 7 decembrie, incepand cu școlile elementare, insa elevii vor fi testați saptamana de saptamana pentru a depista coronavirusul, a anunțat duminica primarul Bill de Blasio, noteaza Reuters.Unitațile de invațamant au fost inchise in urma cu mai puțin de…