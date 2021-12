Stiri pe aceeasi tema

- Bill de Blasio a anunțat ca toti angajatii sectorului privat urmeaza sa fie obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 din 27 decembrie.Primarul NY devanseaza termenul dat de președintele Joe Biden, care a anunțat vaccinarea obligatorie din 4 ianuarie 2022 a angajaților societatilor cu peste 100 de…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi vizati de obligativitatea de a se vaccina impotriva COVID 19 incepand din 27 decembrie.Edilul american a mers astfel si mai departe in aceasta directie decat a facut o deja presedintele…

- Orașul New York introduce vaccinarea obligatorie pentru toți lucratorii din sectorul privat. Decizia a fost anunțata de primarul Bill de Blasio și este prima de acest fel din Statele Unite. Va intra in vigoare la 27 decembrie.

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi obligati sa se vaccineze impotriva noului coronavirus incepand din 27 decembrie, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Aici, la New York, am decis sa lansam un atac preventiv (impotriva…

- Orașul New York introduce vaccinarea obligatorie pentru toți lucratorii din sectorul privat. Decizia a fost anunțata de primarul Bill de Blasio și este prima de acest fel din Statele Unite. Va intra in vigoare la 27 decembrie.

- Toti angajatii sectorului privat urmeaza sa fie obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19 - incepand de la 27 decembrie -, a anntat luni primarul in exercitiu la New Yorkului Bill de Blasio, relateaza AFP, potrivit news.ro. Bill de Blasio merge mai departe decat presedintele democrat Joe…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare. In caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului, potrivit Reuters. Functionarii publici vor primi 500 de dolari…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…