Primarul din Motru, amendat de poliție pentru că a participat la o petrecere Primarul din Motru, Cosmin Morega, a fost amendat de poliție, dupa ce duminica ar fi participat la o petrecere, alaturi de alte persoane. Cheful cu lautari a fost transmis pe rețelele de socializare. Au fost aplicate 11 sancțiuni in valoare de 3.000 de lei. „Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul public, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat și au efectuat verificari, constatand faptul ca, in seara zilei de 4 aprilie, șase persoane s-ar fi reunit cu ocazia aniversarii unuia dintre cei șase barbați, organizand o petrecere, in aer liber, fara a purta masca de protecție.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

