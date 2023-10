Primarul din Mioveni reținut de DNA pentru șpagă Primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu , a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție miercuri seara, sub acuzația de trafic de influența, conform informațiilor furnizate de surse judiciare. Procurorii susțin ca primarul Georgescu a cerut o suma in valoare de 30.000 de euro ca mita in schimbul favorizarii angajarii unei persoane intr-un post de conducere intr-un spital local. Informațiile obținute de noi dezvaluie ca edilul a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa restituie 10.000 de euro din suma primita ca avans, intrucat nu a reușit sa indeplineasca promisiunea de angajare. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

