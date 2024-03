Stiri pe aceeasi tema

- Angajații companiei ApaServ au descoperit in urma unui control la domiciliul unde locuiește primarul municipiului Piatra-Neamț ca era facut un bypass (o trecere) peste contorul care inregistreaza consumul de apa potabila, anunța Ziar de Piatra Neamț. In cauza, s-a intocmit un proces verbal și s-a dispus…

- Șeful PSD atrage atenția primarilor traseiști ca acum nu mai trec de la putere la opoziție sau invers, ci de la PNL la PSD și viceversa, in condițiile in care cele doua partide formeaza acum o alianța electorala. Premierul a declarat ca nu mai vrea sa vada treceri de la un partid la altul, acum […]…

- Ancheta interna la IPJ Dambovița dupa ce o șoferița a fost imobilizata in trafic. Femeia a fost scoasa din mașina, tarata pe jos și lovita cu piciorul. Totul s-a intamplat dupa ce a fost oprita pentru un control, iar polițiștii au constat ca numerele de inmatriculare erau luate de la o alta mașina.…

- Primarul comunei Vetrisoaia, Corneliu Stinga, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o masina aflat sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat pentru o abatere anterioara, transmite Radio Iași, citat de Rador. Edilul contestase in instanta masura suspendarii permisului, dar a continuat…

- Un agent de poliție in cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin – Biroul Rutier a fost reținut pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influența și luare de mita. Conform anchetatorilor, din cercetarile efectuate, a rezultat ca, „in data de 18.01.2024, o persoana a fost testata de catre…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Un caz revoltator este anchetat de politisti la un centru de varstnici din judetul Dambovita. O batrana a murit inghetata, dupa ce angajatii centrului nu ar fi supravegheat-o corespunzator, acuza familia. Victima suferea de Alzheimer si a stat afara pana a intrat in hipotermie. Evenimentul cu final…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…