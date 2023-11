Primarul din Crevedia si-a marit salariul cu 70%. Cum motivează edilul majorarea venitului Primarul din Crevedia și-a marit salariul cu 70%, ajungand astfel sa caștige suma de 16.500 lei. Edilul nu și-a marit doar propiul salariu ci și pe cel al altor angajați din instituție. Cum motiveaza Florin Petre alegerea facuta? In cursul zilei de joi, consilierii PSD au votat pentru marirea salariilor, motivand ca acestea nu au mai fost majorate din anul 2019. In proiectul de hotarare, se precizeaza faptul ca, majorarea cu 70% a salariilor a fost facuta din cauza „riscului de diminuare a capacitatilor administrative a autoritaților locale” si „degradarea constanta a portofoliului de personal”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

