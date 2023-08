Stiri pe aceeasi tema

- Firma care deține stația de GPL in care s-au produs exploziile din Crevedia, soldate cu cel puțin un mort și cu zeci de raniți, ii aparține fiului primarului PSD din Caracal. Firma respectiva se numește Flagas SRL, iar proprietarul ei este Ionuț Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea. Edilul din Caracal…

- „Ce vreți? Copilul meu nu e fiu de beizadea. Uitați-va la mine, așa arata o soție de primar?", a spus femeia cand a ajuns la poarta. „Uitați-va la mainile mele, sa se vada ce muncite sunt", a mai spus soția primarului.Intrebata ce crede, daca fiul sau are vreo vina pentru tot ce s-a intamplat, aceasta…

- Stația GPL unde au avut loc sambata seara mai multe explozii in urma carora cel puțin o persoana a murit și alte cateva zeci au... The post Stația GPL de la Crevedia era a fiului primarului Ion Doldurea din Caracal și avea activitatea suspendata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Chestorul Bogdan Despescu a solicitat o evaluare privind activitatea stației GPL pentru a afla daca operatorul economic a respectat prevederile legale. Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a anunțat ca ancheta se desfașoara in colaborare cu mai multe instituții, scrie…

- Tatal patronului stației GPL unde a avut loc explozia de la Crevedia, Ion Doldurea, a vorbit despre tragedia produsa la firma fiului sau, Ionuț Doldurea. Primarul din Caracal a facut declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, asta dupa ce explozia s-a soldat cu victime. Iata ce a marturisit acesta…

- Firma de GPL la care s-a produs exploziile din Crevedia, soldate cu 46 de raniti și un mort, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal, potrivit news.ro. Intrebat despre acest fapt, la scurt timp dupa explozii, edilul a declarat: ”Nu mai functiona statia respectiva! Eu nu…

- Stația GPL care a explodat din Crevedia aparține fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea. Firma se numește Flagas SRL și administreaza, dupa toate informațiile, o stație GPL dezafectata, folosita ca depozit de gaz. Conform datelor obținute de Digi24, la Crevedia s-ar fi aflat 6 cisterne GPL, fiecare…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, care ocupa si functia de presedinte al PSD, a declarat ca statia GPL la care au avut loc exploziile apartine fiului unui primar PSD si ca el, ca presedinte al partidului, nu stie cu ce se ocupa fiii primarilor sau copiii membrilor social-democrati.Intrebat cum…