- Primaria Satu Mare iși propune și in acest an sa transforme orașul intr-un loc magic, unde satmarenii sa poata descoperi in fiecare zi o poveste, o surpriza care sa le aduca zambetul pe buze. Centrul istoric, strazile adiacente și copacii din parcul central se vor umple de luminițe, iar toata atmosfera…

- In acest an, Targul de Craciun București va avea loc in Piața Universitații, in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, anunța Primaria Municipiului București (PMB). Evenimentul va avea loc pe esplanada cu statui din Piața Universitații, unde vizitatorii vor putea sa-și faca cumparaturile de sezon, fiind…

- Peste 200 de artizani din judetul Maramures s-au inscris sa participe la un targ de Craciun programat sa aiba loc intr-un spatiu neconventional din municipiul Baia Mare, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, organizatorul evenimentului, Sorin Orzac. "Surpriza e uriasa, sincer nu ne-am…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Primarul general Nicușor Dan intenționeaza sa inchirieze unui operator privat organizarea unui targ de Craciun in București pentru ca muncipalitatea sa nu fie suspusa la cheltuieli. Intr-o conferința de presa susținuta sambata, el a precizat ca targul va avea loc in Piața Universitații, dar doar in…

- Consilierii locali din Barlad vor achiziționa un espressor in valoare de 8.000 de lei, cu comanda vocala. Primarul orașului Barlad, Dumitru Boros, a explicat la Digi24 de ce considera ca aceasta investiție era necesara, in condițiile in care municipalitatea nu are destui bani pentru proiecte mai importante.…

