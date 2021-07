Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si inca o inculpata din dosarul fraudarii alegerilor locale din septembrie 2020 raman in arest preventiv, alti 15 inculpati urmand sa stea in arest la domiciliu, a decis, miercuri, Tribunalul Prahova. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au prelungit masura arestarii preventive fata de primarul Marin Voicu si fata de inca o inculpata din dosar. In cazul altor 14 persoane, instanta a admis contestatiile formulate de acestia fata de decizia Judecatoriei Ploiesti, care le prelungise arestul preventiv, si a dispus masura arestului…