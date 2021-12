Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Topoloveni a dispus, vineri, arestarea preventiva a primarului comunei argesene Beleti-Negresti, Mihai Marin, suspectat ca a provocat un incendiu in sediul institutiei pe care o conduce, anunța Agerpres. "Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni. (...) Dispune…

- Primarul din Beleți Negrești a recunoscut ca el a dat foc primariei! Era suparat pe angajații care nu il asculta. Dupa mai bine de trei zile de la incendiul care a distrus sediul primariei din Beleți-Negrești, primarul Marin Mihai a recunoscut ca el a pus focul, folosind chiar motorina pregatita pentru…

- Edilul din Beleți-Negrești a recunoscut, joi seara, in fața anchetatorilor, ca el a dat foc primariei, la inceputul acestei saptamani. Potrivit unor surse, barbatul de 53 de ani a spus la audieri ca era suparat pe angajații care nu il respecta și il ignora. Așa ca a incendiat niște documente, iar flacarile…

