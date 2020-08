Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dumitru, primarul de la Albota, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus dupa ce si-a facut testul pentru detectia virusului. Dupa efectuarea testului Real PCR, la suspiciunea domniei sale dupa ce si-a pierdut simtul mirosului, edilul a fost confirmat cu COVID. Ulterior, primarul de la Albota…

- Gibson a fost diagnosticat in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. „A fost testat pozitiv in aprilie si a petrecut o saptamana in spital", a declarat reprezentantul lui. „A fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cat timp a fost spitalizat, si de atunci a fost testat negativ…

- Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunta Gazeta Sporturilor. Este al 10-lea caz pozitiv la campioana CFR dupa 4 jucatori (Paun, Sandomierski, Djokovic si Manea). Celelalte cinci cazuri sunt din staff-ul lui Dan Petrescu.

- Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienti vindecati si 2.377 de pacienti asimptomatici, externati la 10…

- COVID-ul nu iarta pe nimeni! Evlampie Alecu, edilul comunei Braduleț a fost internat la Spitalul de Pneumoftziologie de la Valea Iașului, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronvirus. Inca de acum cateva zile, primarul de la Braduleț acuza o stare de rau timp de cateva zile, crezand la prima impresie…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, luni seara, un atac dur la adresa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, despre care spune ca și-a facut un scop din a nu deschide Spitalul Colentina, unitate medicala suport COVID."Cred ca s-a dat drumul la o dictatura militara, in zona medicinei. Nu neaga…

- Focar de infecție la Spitalul Judetean Bistrița Nasaud, unde 11 asistenți medicali au fost confirmați, miercuri, cu coronavirus. Se pare ca totul a pornit de la un asistent de la Computer Tomograf și de la partenera acestuia, asistenta la Neurologie, potrivit ziarului Bistrițeanul. Totul a inceput saptamana…