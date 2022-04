Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, a participat marți seara la Gala Capital Excelența in Management, organizata de revista Capital Romania. Edilul nu a plecat cu mana goala, caștigand... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, a participat marți seara la Gala Capital Excelența in Management, organizata de revista Capital Romania. Edilul nu a plecat cu mana goala, caștigand... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat in aceasta dupa-amiaza ca inca o unitate de invațamant din Turda se afla in plin proces de modernizare. Inca o unitate de invațamant din orașul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat in urma cu puțin timp ca s-au depus 3 cereri de finanțare cu fonduri europene, pentru reabilitarea a 13 blocuri și achiziția a 15 stații de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta extraordinara din data de 18.02.2022, a adoptat proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Iata numerele norocoase de duminica, 13 februarie 2022:Joker: 34, 36, 23, 14, 1, +15Loto 6/49: 32, 3, 7, 40, 37, 14Loto 5/40: 6, 15, 23, 29, 1, 27Noroc: 0 8 0 4 4 2 3Super Noroc: 0 5 2 5 3 3Noroc Plus: 6 2 7 6 2 5La Joker, premiul cel mai ravnit, reportul la categoria I depașește deja valoarea celui…

- Primarul Cristian Matei a anunțat finalizarea modernizarii intrarii in Salina Turda, de pe strada Salinelor nr. 54B, anunțand iminenta lansare a unei aplicații mobile Salina Turda, dar și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!