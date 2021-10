Stiri pe aceeasi tema

In perioada 16 August-9 Septembrie 2021 Biblioteca Municipala „Teodor Murașanu" Turda a organizat in parteneriat cu Asociația „Impreuna pentru voi" o serie de ateliere de creație, arta și indemanare...

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat ca Turda este pe lista de investiții pentru construirea unei creșe pentru copii, investiție care va continua politica administrației locale in...

Azi, la Turda a fost prezentat primul autobuz electric produs in Romania. Autobuzul electric romanesc a fost lansat oficial in luna mai a acestui an, producatorul ATP Bus e-UpCity fiind o firma din...

Cu ocazia Zilei Internaționale a Sanatații Mintale, AMoS ED (Asociația pentru Mobilitate Sociala și Educație Democratica) urmeaza sa organizeze o academie pentru formarea tinerilor drept creatori de...

Primarul Cristian Matei a facut o trecere in revista a lucrarilor finalizate in ultimul an21 și a dat asigurari cetațenilor Turzii ca lucrarile continua pe toate șantierele și ca nu se pune problema...

Cikautxo RO Rubber &Plastic din Campia Turzii organizeaza interviu marti, 3 august 2021 la ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru ocuparea urmatoarelor...

Weekend-ul s-a incheiat, insa distracția și voia buna nu i-a sfarșit la Turda. Daca weekend-ul trecut ne-am putut bucura de muzica și tradiționalism, in acest weekend putem rade și ne putem relaxa la...

Un cititor semnaleaza faptul ca Ștrandul Durgau din Turda este aproape inaccesibil persoanelor cu dizabilitați locomotorii din oraș.