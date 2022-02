Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul Sanatații Alexandru Rafila a dezvaluit o consultanța de 25 de milioane de euro pentru o instituție care funcționa cu 5 milioane de euro, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu vine cu o alta dezvaluire despre cum s-au facut proiectele pentru spitale noi prin PNRR. „In data de 25.02.…

- Dupa ce ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a dezvaluit ca a gasit in PNRR un proiect de 5 milioane de euro pentru care consultanța era de 25 de milioane de euro, primarul municipiului Craiova vine cu noi acuzații la adresa foștilor miniștri USR. Lia Olguța Vasilescu ii acuza pe foștii miniștrii…

- Cum arata bugetul Craiovei de anul acesta. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat , ieri, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pe anul 2022, asa cum va fi supus spre aprobare in sedinta de joi a Consiliului Local. Potrivit edilului, bugetul general consolidat al…

- Clinica de Psihiatrie I din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova a fost revonata cu fonduri de la bugetul local, dupa incendiul care a izbucnit aici, in luna martie. Potrivit edilului Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, clinica a beneficiat de reparatii curente si igienizari. „A fost finalizata…

- SCM Craiova va avea secție de kickboxing din martie 2022! Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a primit vizita lui Ionuț Iancu (Tanculeț), dublu campion la categoria Grea Profesioniști in Dynamite Fighting Show si a facut anuntul pe o retea de socializare. „In prag de sarbatori, am primit vizita…

- Infrastructura de transport a constituit centrul strategiei investiționale a Consiliului Județean Dolj in 2021, dupa cum o relevau și alocarile destinate acestui domeniu inca de la aprobarea bugetului, alocari care reprezentau aproape 80 % din suma totala repartizata dezvoltarii. Proiectele derulate,…

- Primaria Craiova a ajuns la un acord cu comuna vecina Podari legat de limitele teritoriale. A astfel, Craiova este, de astazi, mai mare cu aproximativ 135 de hectare. Zona preluata de municipalitatea craioveana se afla la limita de hotar dintre Craiova și Podari. ”Astazi, am semnat procesul verbal prin…

- Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, il felicita pe Marcel Ciolacu in sedinta pe care conducerea partidului a avut-o inainte de a se prezenta la Cotroceni pentru modul in care au fost facute negocierile cu PNL si UDMR in vederea formarii noului guvern. La aceste negocieri, PSD a luat toate ministerele…