Primarul comunei Racovița a murit! Ion Nanu, primarul comunei Ravovița, s-a stins din viața in dupa-amiaza zilei de luni, 6 aprilie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara. Ion Nanu avea 59 de ani și era primar al comunei Racovița din anul 2008, cand a candidat din partea PDL, dupa care a trecut la PSD și a mai obținut doua mandate in fruntea comunei timișene. Primarul suferea de insuficiența respiratorie acuta. Medicii au incercat sa-l resusciteze, dar fara rezultat. Dumnezeu sa-l odihhneasca! Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp Telegram Similare Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

