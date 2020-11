Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt doua mecanisme: este articolul 26 din Ordonanta 201/2020 si Ordonanta 69/2020. Unul dintre mecanisme, este vorba de swap-ul pentru datoriile restante ale unitatilor administrativ-teritoriale era in vigoare si la rectificarea precedenta, doar ca nu a fost luat in calcul. De aceea suntem astazi…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca au fost gasite solutii pentru a scoate Elcen din insolventa, dar detaliile in acest sens vor fi prezentate in perioada urmatoare. "In aceasta dimineata am avut o intalnire cu primarul general al Capitalei, Nicusor…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara ca targul de Craciun din București nu va fi organizat anul acesta fiindca „suntem intr-o situație sanitara excepționala. “Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala, in care mor medici și personal…

- Nicusor Dan a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca se pregateste o iarna grea pentru bucuresteni in legatura cu serviciul de incalzire si caldura pentru ca PSD sa dea vina pe noua administratie ca nu este in stare sa rezolve problemele Capitalei. “In mod deliberat se pregateste o iarna grea…

- Nicușor Dan, primarul ales al Bucureștiului, ii acuza pe Gabriela Firea și pe consilierii PSD ca tergiverseaza intenționat preluarea mandatului prin depunerea a 52 de contestații ”copy-paste”. Intrebarea care l-a blocat pe Arafat: N-am sa raspund vreodata ”Cele 52 de cereri sunt ridicole, sunt depuse…

- Ludovic Orban a facut un apel la Nicușor Dan sa faca o analiza a datoriilor de la Primarie pentru ca Elcen, fara sa primeasca bani, nu mai poate cumpara combustibil astfel incat caldura bucureștenilor sa fie asigurata in sezonul rece. Totodata, premierul a mai precizat ca datoriile sunt unele consistente,…

- Caldura și apa calda sunt o problema in Capitala, iar noul primar, Nicușor Dan, va trebui sa o rezolve cu prioritate. Ludovic Orban, prim-ministrul, i-a transmis acestuia ca Elcen, furnizorul de apa calda și caldura, nu are bani pentru a cumpara combustibil. Prim-ministrul i-a cerut primarului ales…

- Avocatul Gheorghe Piperea trece in revista problemele administrative ale Bucureștiului, dincolo de succesul electoral al unuia sau altuia. Iar pentru bucureșteni veștile nu sunt bune. „Cum va spuneam azi, e timpul sa ne intoarcem la falimentele noastre. Dau de știre cele ce urmeaza: Elcen a cerut de…