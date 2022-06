Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Botosani va realiza, in maxim trei luni, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) la Stadionul Municipal Botosani, urmand ca ulterior sa o transmita Companiei Nationale de Investitii (CNI), in vederea finantarii lucrarilor de modernizare a arenei pe care evolueaza…

- Primaria comunei Bradu a finalizat in primele luni ale acestui an mai multe investiții importante. Dan Stroe, primarul comunei a anunțat locuitorii care sunt aceste lucrari exectuate inca de la inceputul anului: asfaltare strada Dreptații; asfaltare strada Aleea Neajlov; asfaltare strada Ghioceilor;…

- Conturile Primariei Capitalei au fost blocate pentru o datorie de 120 de milioane de euro. Institutia are aceasta datorie catre omul de afaceri Costica Constanda. Astfel, Primaria nu poate face investitii si nici sa mai achite salarii sau subventii. Municipalitatea vrea sa-și achite datoria esalonat…

- Asociația Postului Terapeutic – APT – vrea sa organizeze un pelerinaj fara consum de alimente, din 7 mai pana pe 29 mai. Paricipanții vor merge 1020 de kilometri, din Iași pana in București cu scopul de a-i aduce o jertfa lui Dumnezeu. Ruta pe care vor merge pelerinii este Iași – Vatra Dornei – Cluj…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis joi condamnarea definitiva a fostului ministru, Elena Udrea, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. O decizie in acest dosar fusese luata inca din 2018 dar Udrea a introdus doua cai extraordinare…

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se disputa intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, va avea loc luni, de la ora 20:30. Programul etapei a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata ,…