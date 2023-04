Stiri pe aceeasi tema

- DE PLANS… Povestea nesfarșita a gropilor de pe strazile municipiului Barlad merge mai departe! Daca prin centrul orașului, gropile s-au adancit ca urmare a „elanului gospodaresc” facut fara chibzuința de Primaria Barlad, gropile de pe strazile marginașe sunt de-a dreptul…istorice. Oamenii locului surprind…

- In urma celor 37 de percheziții efectuate in Romania și Republica Moldova, au fost descoperite și ridicate 340.000 de comprimate conținand diverse substanțe, 20.000 de flacoane cu doze multiple de substanțe, 28.000 de fiole, 433 de seringi, 8.500 de etichete, 6,5 kilograme de pulberi active, 46 de litri…

- ACTUALIZARE 22.30 Numarul morților in accidentul grav de la Strasbourg a ajuns la 5, dupa ce doi dintre raniți au decedat pe patul de spital, scrie voceatimisului.ro. Accidentul a avut loc in jurul orei 17:00 in districtul Port-du-Rhin, din Strasbourg, Franta. Cursa nebuna a fost transmisa pe Facebook…

- UPDATE... Informația a fost confirmata de catre reprezentanții Inspectoratului General de Poliției din Republica Moldova. Mihail Șaran, administratorul Bismoil Kitchen, a fost reținut de polițiști pe Aeroportul Internațional din Chișinau in timp ce voia sa paraseasca țara. De asemenea, polițiștii au…

- TUPEU… Transportatorii de colete din Republica Moldova s-au facut foc și para pe vameșii de la Albița! Aceștia reclama faptul ca acum, dupa ce vameșii au ajuns in atenția procurorilor tocmai cu faptul ca, pentru cațiva euro șpaga, erau mult prea permisivi cu cei care fac coletarie, verificarile au devenit…

- Un grav incident a avut loc in urma cu cateva minute pe strada Calugareni, in apropiere de Primaria Vaslui. Un TIR care trebuia sa ajunga la Huși a doborat un castan batran, crengile acestuia oprindu-se in blocul din apropiere. Era cat pe ce ca acestea sa loveasca și o femeie care trecea in acel moment…

- ALTE CONDIȚII… Senatul a adoptat miercuri, in plen, propunerea legislativa prin care se stabilește ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate decat maximum zece persoane. Acest proiect lovește, in primul rand, pe combinatorii care iși pun locuințele la dispoziția cetațenilor din Republica…

- DIN NOU IN CUȘCA… Dupa victoria spectaculoasa obținuta in Franța, la Gala Lyon Fighting Championship, luptatorul vasluian Ovidiu-Ionuț Axinte (32 de ani) a raspuns pozitiv unei noi provocari, acceptand invitația de a intra in cușca la Centurion Fight Championship – Glorias, gala care se va disputa maine,…