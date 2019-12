Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, exclus din PSD dupa ce a criticat in mod repetat politica Guvernului Dancila, se alatura echipei Pro Romania, anunta reprezentantii acestei formatiuni. Pro Romania il va sustine pe Necula pentru un nou mandat de primar.

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa șefilor din PSD. „In aceste momente nu pot sa nu ma gandesc cum baronul Benea a votat-o pe Dancila premier, apoi...

- "In aceste momente nu pot sa nu ma gandesc cum baronul Benea a votat-o pe Dancila premier, apoi președinte al PSD și, in cele din urma, candidat la prezidențiale. Dancila a obținut CEL MAI PROST SCOR DIN ISTORIA PSD. Nu exista o rușine mai mare decat asta pentru PSD.Puțin peste 3 milioane…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in PSD, ”daca spui adevarul, esti dat afara”, dupa ce marti seara a fost exclus din partid, prin decizia Comitetului Executiv National .

- Adrian Severin a analizat in prag de alegeri prezidențiale și in final de an calendaristic clasa politica din Romania, principalii actori, dar și mișcarile care au avut loc in partidele cele mai importante, PNL, PSD, USR, Pro Romania etc. Ampla analiza a fost publicata pe pagina personala de Facebook…

- Cosmin Necula, primarul PSD al municipiului Bacau, a intrat azi in campania electorala, de partea candidatului Mircea Diaconu. Fostul actor se declara independent și este susținut de Pro Romania și ALDE. Intr-o postare pe Facebook, care include o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Colegii nostri deputați Cornel Itu și Horia Nasra ( alaturi de senatorul Vasile Ilea, Remus Lapușan și mulți alți primari și consilieri social democrați) au venit azi în echipa Pro România - pentru ca este nevoie de un nou început, o noua gândire de stânga moderna,…

- Dupa demisia lui Mihaița Gaina din partid, deputatul PSD Iuliu Emanuel Havrici trece la grupul Pro Europa. Anunțul a fost facut chiar de liderul Pro Romania, pe contul personal de Facebook. ”Bun venit in...