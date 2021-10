Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat astazi in ședința de plen indicatorii tehnico-economici pentru „Reabilitarea și modernizarea DJ 102 I, Valea Doftanei (jud. Prahova) – Bradet (jud. Brașov)”. Investiția este una dintre cele mai importante pentru cele doua județe, avand in vedere ca este o alternativa…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Construire camin studențesc” in campusul universitar din satul Bulai, comuna Moara, de pe strada Stațiunii, nr.130. Aceasta investiție urmeaza sa fie realizata prin Compania Naționala de Investiții.…

- Tabara Galaciuc ar putea sa-și recapete stralucirea și adresabilitatea de odinioara. Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație serviciile de proiectare și obținerea avizelor și acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare,…

- Un impresionant sobor de inalte fețe bisericești va oficia sfințirea Bisericii Sfantul Ierarh Nicolae din Berchișești. Primarul comunei, Violeța Țaran, a precizat ca sfințirea bisericii va avea loc duminica 5 septembrie , incepand cu ora 8:00. La ceremonia religioasa vor participa Preasfințitul Damaschin…

- Politistii tulceni au constatat o infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice.In cursul zilei de 25 august a.c., politistii tulceni au identificat un barbat de 34 de ani din Caraorman in timp ce conducea un ATV pe drumurile publice deschise circulatiei din localitate.In cauza, politistii…

- Spații noi pentru Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, care iși construiește o cladire noua in comuna Ghiroda. Va avea și doua amfiteatre, sali de curs, centru de conferințe și centru expozițional sau un muzeu antropologic. Investiția se ridica la 29 de milioane de euro,…

- Smartatletic, organizator al celei mai mari competitii de triatlon din Estul Europei, anunta ca inscrierile sunt deschie pentru editia cu numarul 13 a competitiei de triatlon H3RO Mamaia, care va avea loc pe data de 2 octombrie 2021. Pe langa pasionatii de triatlon, la startul competitiei si-au confirmat,…

- Podul din beton armat de pe DJ 205D peste paraul Zabala in satul Prahuda, comuna Paltin, care a fost afectat de inundațiile din luna iunie, urmeaza sa fie reabilitat din fondul ”Lucrari in prima urgenta”, prin Compania Naționala de Investiții (CNI). Consiliul Județean Vrancea a aprobat ieri in cadrul…