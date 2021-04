Stiri pe aceeasi tema

- Primaria incearca sa stoarca 235.000 de lei de la locatarii a trei blocuri din Piata Unirii. Suma reprezinta diferenta dintre contributia asumata initial de locatari si cheltuielile efective rezultate, dupa ce municipalitatea a pierdut o parte din banii europeni aferenti proiectului. Cum locatarii au…

- Un numar de 20 de blocuri din Buzau au fost reabilitate termic, in ultimii doi ani, ori sunt in plin proces de reabilitare. Primaria pregateste, in acest an, o noua etapa, cu mai multe blocuri care vor fi reabilitate, cu fonduri europene si guvernamentale.

- Florin Cițu a ieșit suparat din ședința de guvern pentru ca bugetul pe care el l-a facut pentru 2021 a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și Social, pe care il numește ”politic”, dar a primit aviz pozitiv de la Consiliul Fiscal, pe care il numește ”profesionist”. ”Deficitul bugetar…

- Asociatiile de proprietari din Rovinari nu vor mai fi nevoite sa scoata din buzunar 20% pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor. Contributia lor va fi suportata din bugetul primariei. “In urma unei hotarari de Consiliu Local s-a stabilit...

- Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența care permite echiparea rapida a centrelor de vaccinare printr-o procedura simplificata de achiziții publice. Guvernanții explica ca Romania se afla deja in etapa a II-a de vaccinare și se indreapta rapid spre…

- Ministrul Cseke Attila a anuntat ca membrii si angajatii autoritatilor publice judetene si locale vor putea fi vaccinati in a doua etapa a campaniei de vaccinare din Romania, conform unei propuneri facute de Ministerul Dezvoltarii si adoptate de Guvern.

- Cele mai multe firme din țara, aproximativ 87%, au decis sa creasca salariul minim de la 1 ianuarie, nu de la 13 ianuarie – data stabilita prin Hotarare de Guvern, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CIEL Romania, producator de software pentru antreprenori. Motivul principal invocat de respondenți…