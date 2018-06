Primarie executata silit din cauza ratelor fiicei fostului primar S-a intamplat in comuna Murgași, județul Dolj. Fiica fostului edil șef a luat un credit bancar pe cand era angajata primariei, dar nu și-a achitat ratele. Așa ca primaria a fost executata silit. Datoria ar fi echivalenta cu bugetul comunei pe un an, scrie digi24.ro. Localnicii spun ca fostul primar și-ar fi facut doua vile și ar fi mers in excursii. De cealalta parte, angajații primariei sunt disperați ca nu iși vor mai primi salariile, cata vreme tot bugetul este executat silit. Fostul primar si fiica lui au refuzat sa comenteze situatia. El a fost condamnat definitiv la un an… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

