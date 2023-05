Stiri pe aceeasi tema

- Mioveni: Peste 400 de elevi participa la cursuri gratuite de inot oferite de administrația locala Primaria orasului Mioveni si Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. au incheiat un nou parteneriat cu scolile din oras, referitor oferirea gratuita a unei sesiuni de 12 sedinte de inot pentru…

- Primaria municipiului Chișinau a emis 2500 de abonamente speciale pentru calatoria gratuita in transportul public municipal pentru oaspeții Summit-ului Comunitații Politice Europene, care va avea loc la Chișinau la 1 iunie 2023. Abonamentele vor fi transmise Ministerului Afacerilor Externe pentru a…

- Primaria orașului Costești, in colaborare cu Asociația Tierhilfe Hoffnung și Adapostul Smeura, organizeaza in ziua de 26 mai 2023, castrare gratuita la caini și pisici. „Te așteptam cu animalul tau intre orele 08:30-14:00 in fața Monumentul din Podu Broșteni. Nu te costa nimic, castrarea animalului…

- In aceasta perioada a avut loc la Sala Polivalenta din Iasi o campanie organizata de Biserica Adventista de Ziua a Saptea, in colaborare cu CJ, Primaria, UMF si IRO, prin care s-au oferit servicii si evenimente gratuite din domeniile medical social si educational. In proiectul „Impreuna pentru Oameni",…

- ZAVOI – La Zavoi, trei obiective se apropie de taierea panglicii, iar altele trei stau sa inceapa. In prima categorie, primarul Doru Cirdei puncteaza canalizarea la Zavoi, 23 August și Valea Bistrei, strazile din Poiana Marului și caminul cultural de la Magura! Prima dintre aceste investiții a ajuns…

- Primaria orașului Costești in colaborare cu Asociația Tierhilfe Hoffnung și Adapostul Smeura organizeaza azi, 10 aprilie 2023, castrare gratuita la caini și pisici. „Te așteptam cu animalul tau intre orele 08:30-14:00 in fața magazinului, langa Monumentul din Parvu Roșu. Nu te costa nimic, castrarea…

- Albaiulienii vor putea plati biletele de autobuz cu cardul, telefonul sau ceasul smart: Proiect de peste 6 milioane de lei Albaiulienii vor putea plati biletele de autobuz cu cardul, telefonul sau ceasul smart: Proiect de peste 6 milioane de lei Primaria municipiului Alba Iulia va cumpara 110 aparate…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a lansat o platforma de programari stomatologice online pentru elevi si studenti. Acestia beneficiaza de consultatii si tratamente gratuite. ”Vesti bune pentru elevii si studentii din Bucuresti: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale…