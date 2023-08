Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME… Dragostea dintre doi hușeni, un vecin și o vecina, a ajuns sa fie analizata cu atenție in cea mai recenta ședința a CL Huși, dintr-un neașteptat punct de vedere… urbanistic! Problema a starnit interesul dupa ce s-au adus in discuție mai multe proiecte privind terenurile pentru case de pe Dric,…

- DISPUTE…Disperare din cauza secetei cumplite, in randul fermierilor care au investit in livezi cu pomi fructiferi dar si in instalatii de irigat. Pomii se usuca, fructele nu se mai dezvolta, iar oamenii risca sa isi piarda investitiile de milioane de euro, pentru ca sistemul de irigatii un este functional.…

- INIȚIATIVA… Primaria Vaslui cauta voluntari pe care sa-i angreneze in urmatoarele evenimente pe care le organizeaza. Este vorba despre Festivalul Internațional de Folclor “Hora din strabuni” (2 – 6 august), Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui (13 – 15 august) și Festivalul de muzica corala laica…

- BARLADUL ȘI PRIMARUL… Barladul este blestemat sa fie inundat dupa fiecare ploaie, canalizarile nu fac fața! Problema apei pluviale, care blocheaza orașul din vale, din cauza ineficienței canalizarii proaste, va fi una eterna. „Problema nu a fost rezolvata, nu este rezolvata și probabil va mai trece…

- APROAPE LEGE… Problema parintilor singuri care erau nevoiti sa acopere si ture de noapte este cu un pas mai aproape de rezolvare. Proiectul legislativ care prevede ca cei care isi cresc singuri copiii nu mai trebuie sa acopere ture de noapte a trecut de Senat si merge la votul decisiv al deputatilor.…

- CONDOLEANTE… Au fost lacrimi si durere, luni, pe strazile din Negresti, unde sute de persoane din toate colturile judetului, dar si din tara au condus-o pe ultimul drum pe Anda Bichinet, sotia fostului presedinte al Consiliului Judetean, Corneliu Bichinet. Acesta i-a avut alaturi pe membrii familiei,…

- Motivele invocate de primarul general al Capitalei sunt lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. Nicușor Dan: „Problema apei calde peste vara are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vara, CET urile…

- AJUTOR… Primaria Vaslui a achiziționat, in ultimii ani, mai multe autobuze hibrid și troleibuze pentru a dezvolta un transport public nepoluant, bazat mai mult pe energie electrica și mai puțin pe combustibili fosili. In aceasta perioada, se extinde rețeaua eletrica pentru troleibuze și tot zilele astea,…