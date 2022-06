Stiri pe aceeasi tema

- IN AȘTEPTARE… Zeci de vasluieni au reacționat in urma articolului publicat de cotidianul Vremea Noua, cu privire la imobilele vandute de Nicolae Popov in Zona Industriala din Vaslui. In ultimii trei ani, acesta a renovat și construit mai multe blocuri și case situate pe terenuri care ii aparțin, dar…

- Doi tineri au sarit in ajutorul celor care se aflau in masina, insa pentru pasagerul din dreapta fata nu s-a mai putut face nimic, din cauza flacarilor care au izbucnit imediat. Imagini dramatice au fost surprinse cu ajutorul camerelor de bord la accidentul mortal petrecut luni seara, la iesirea din…

- Cum poti tranti in centrul istoric al Iasului un bloc intre case fara sa tii cont de vecini si de cerintele de natura arheologica: cu patalama de la primarie. Cazul blocului ridicat intre case, pe strada Octav Botez nr. 1A, tinde sa devina unul de referinta in haoticul peisaj imobiliar iesean. Desi…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de omor calificat, in cazul celor doi copii care ar fi fost inecati de tatal lor, duminica, in raul Siret. „Prin ordonanta procurorului s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii…

- In urma cu putin timp a fost descoperita o grenada intr-o fantana din Iasi. Potrivit informatiilor detinute de reporterii BZI se pare ca grenada se afla in zona Casa Universitarilor de langa Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie,…

- UPDATE: ANCHETA... Pana la aceasta ora polițiștii vasluieni nu pot spune ca au reținut macar o persoana in cazul scandalulu ide aseara din localitatea Idrici, comuna Roșiești. Și asta in condițiile in care scandalagii veniți din Albești au reușit sa ingrozeasca o intreaga comunitate cu violența de care…

- Caz halucinant in Iași. Luni dimineața, un tanar a fost gasit impușcat in Parcul Copou din Iași. Langa el a fost gasita o arma. Poliția a deschis o ancheta pentru a afla in ce circumstanțe s-a stins acesta.

Inspectoratului de Politie Judetean Arges a precizat ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Costesti in cazul politistului acrosat sambata de un autoturism.