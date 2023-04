Stiri pe aceeasi tema

- Iata comunicatul emis de Ministerul sanatații:"Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea presei privind clarificari referitoare la legalitatea reimplantarii dispozitivelor medicale din categoria stimulatoare/ defibrilatoare cardiace, facem urmatoarele precizari:- Legislația in vigoare interzice…

- Ministerul Justiției neaga faptul ca, din cauza sa, proiectul Carpatica Feroviar nu a fost adoptat in ședința de Guvern de vineri dar refuza sa ofere informații cheie, care ar putea lamuri subiectul. Astfel, recunoaște ca a avut observații in momentul in care a avizat respectiva Ordonanța de Urgența…

- VESTE BUNA… Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2021 ca fiind neconstitutionala, urmare a exceptiilor formulate de catre mai multe asociatii ale elevilor, precum si a exceptiei invocate de Avocatul Poporului. In judetul Vaslui, aproape cinci mii de elevi…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine incepe distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online vor putea fi facute…

- Ministerul Economiei a transmis, luni seara, referitor la retinerea de catre DNA a directorului ROMARM, Gabriel Tutu, ca institutia nu comenteaza "faptele ce servesc unei anchete penale in desfasurare". Conducerea interimara a ROMARM va fi asigurata de directorul economic, pana la clarificarea situatiei,…

- Un ajutor umanitar de urgenta in valoare de 412.387 lei, constand in produse alimentare, va fi acordat Ucrainei. Hotararea aprobata miercuri de Guvern vizeaza scoaterea din rezervele de stat si acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, in vederea asigurarii…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor din municipiul Deva care beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuinței și supliment pentru energie ca au OBLIGAȚIA sa prezinte instituției documente din care sa rezulte nivelul veniturilor realizate de fiecare membru al familiei…

- Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica a fost promulgata luni. Legea ofera consumatorilor oportunitatea de a beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere si in conditii echitabile…