Stiri pe aceeasi tema

- ???? A fost predat amplasamentul in vederea inceperii lucrarilor de modernizare a unui tronson important al strazii Barițiu. Astfel, echipele de la Domeniul Public au demarat lucrarile de modernizare tronsonul

- Primaria Turda anunța continuarea lucrarilor de modernizare ale strazii barițiu, din Turda Noua. De data aceasta, este vorba despre tronsonul de la intersecția cu strada Cocoșului și pana la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Turda anunța continuarea lucrarilor de modernizare in cartierul Industrial. Strada Horticulturii este in plin proces de modernizare. Echipele de la Viarom au așternut in cursul zilei de ieri

- A fost modernizat carosabilul strazii Ceferiștilor tronson II (Negru Voda) cu primul strat de asfalt. In funcție de condițiile meteo, zilele urmatoare se va interveni cu stratul final de asfalt.

- Marți, 1 martie 2022, a fost predat amplasamentul in vederea demararii lucrarilor de reabilitare a Centrului de Sanatate situat pe strada Mihai Viteazu din Sebeș. Vor fi modernizate noua cabinete medicale, din care un cabinet stomatologic, șase sali de tratament, din care o sala de vaccinologie. Vor…

- Marți, 1 martie 2022, a fost predat amplasamentul in vederea demararii lucrarilor de reabilitare a Centrului de Sanatate situat pe strada Mihai Viteazu din Sebeș. Vor fi modernizate noua cabinete medicale, din care un cabinet stomatologic, șase sali de tratament, din care o sala de vaccinologie. Vor…

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar anunța ca astazi, 17 februarie 2022, a fost predat amplasamentul in vederea execuției lucrarilor pentru reabilitarea și modernizarea Podului Minciunilor. Lucrarile vor incepe pe 15 martie 2022 și vor fi efectuate de S.C. Retter Projectmanagement S.R.L., din Șelimbar,…

- Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de incepere a lucrarilor și, totodata, a predat constructorului amplasamentul in vederea continuarii și finalizarii lucrarilor ramase neexecutate din cadrul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!