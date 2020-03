Primăria Timișoara vrea să realizeze un parc în zona Lipovei, în urma unei investiții de peste trei milioane de euro Primaria Timișoara intenționeaza sa amenajeze un parc in zona Lipovei, fiind dispusa sa plateasca pentru realizarea acestei investiții peste trei milioane de euro. Municipalitatea a identificat un teren degradat cu o suprafața de 11.424 mp in zona, insa acesta nu este al primariei, fiind vorba de o proprietate privata, astfel ca este nevoita sa recurga […] Articolul Primaria Timișoara vrea sa realizeze un parc in zona Lipovei, in urma unei investiții de peste trei milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

